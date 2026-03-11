Stampè | inaugurato a Torino un laboratorio sociale per l' arte e l' imprenditoria sostenibile

A Torino è stato inaugurato un nuovo laboratorio sociale situato in via Stampatori 5. L’atelier si rivolge al settore dell’arte e dell’imprenditoria sostenibile, offrendo uno spazio dedicato a chi lavora nel campo sociale e creativo. La struttura si propone come un punto di aggregazione e confronto per professionisti e associazioni attivi nella città. La cerimonia di apertura ha coinvolto rappresentanti locali e operatori del settore.

C'è un nuovo atelier in città, in via Stampatori 5, che si propone come nuovo punto di riferimento, ma anche di aggregazione e conoscenza, per il mondo dell'imprenditoria sociale torinese. Un vero e proprio spazio culturale votato alla partecipazione e soprattutto alla sperimentazione artistica.