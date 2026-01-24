A Rimini, una giovane donna di 25 anni è stata soccorsa dagli agenti della Polizia Ferroviaria mentre tentava di togliersi la vita sui binari della stazione. L’intervento tempestivo ha evitato conseguenze più gravi, evidenziando l’importanza della pronta presenza delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Rimini sono stati protagonisti di un intervento provvidenziale nella notte tra il 20 e il 21 gennaio. Una giovane donna è stata tratta in salvo mentre tentava di compiere un gesto estremo sui binari, proprio mentre un treno regionale era in arrivo. L’azione rapida degli operatori ha impedito che la situazione si trasformasse in tragedia. Il tentato gesto estremo alla stazione ferroviaria di Rimini Il salvataggio in extremis Le operazioni di soccorso Il ruolo della Polizia Ferroviaria Il tentato gesto estremo alla stazione ferroviaria di Rimini L’episodio si è verificato in piena notte, quando la sala operativa della Questura locale ha ricevuto una segnalazione urgente. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 25enne tenta di togliersi la vita nella stazione ferroviaria di Rimini, salvata in extremis dagli agenti

