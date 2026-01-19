Nella notte, i carabinieri di Villaricca hanno intercettato un veicolo con tre persone, tra cui un 26enne, nei pressi del McDonald's di Scampia. Durante un inseguimento di circa sei chilometri sotto la pioggia, il giovane ha opposto resistenza, venendo infine arrestato. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità nella zona, garantendo maggiore sicurezza per la comunità locale.

Bloccato nei pressi del McDonald’s con altri due, giovane arrestato per resistenza dai carabinieri di Villaricca. Questa notte a Scampia i carabinieri della stazione di Villaricca hanno arrestato per resistenza il 26enne Alessandro Russo, già noto alle forze dell’ordine. Tutto inizia a Villaricca e la gazzella percorre le strade della cittadina a nord di Napoli. Piove molto ma un’auto ferma ma in moto nei pressi del McDonald’s insospettisce i carabinieri. A bordo ci sono 3 persone. La Toyota Aygo parte incurante dell’Alt rischiando anche di investire una persona. Inizia un inseguimento tra manovre spericolate e strade percorse contromano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Villaricca-Scampia: Inseguimento di 6 chilometri sotto la pioggia. Carabinieri arrestano 26enne

Leggi anche: Villaricca: Carabinieri arrestano pusher con droga e cellulari

Sorrento: urla e strattona la compagna. Carabinieri arrestano 26enne. Decisivo l’intervento dei cittadini

A Sorrento, un giovane di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver tentato di scappare e aver aggredito passanti durante l’intervento. L’uomo aveva precedentemente avuto un episodio di violenza nei confronti della compagna, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. L’intervento tempestivo dei cittadini è stato fondamentale per bloccare il soggetto e garantire la sicurezza pubblica.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Inseguimento di 6 chilometri tra Villaricca e Scampia sotto la pioggia: carabinieri arrestano 26enne - Questa notte a Scampia i carabinieri della stazione di Villaricca hanno arrestato per resistenza il 26enne A. msn.com