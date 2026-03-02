Cede una griglia e precipita nel vuoto | Loris Costantino è l'operaio morto all'ex Ilva di Taranto

Un operaio di 36 anni è morto dopo essere caduto nel vuoto all’interno dello stabilimento dell’ex Ilva di Taranto. La tragedia si è verificata quando una griglia metallica si è improvvisamente ceduta, facendo perdere l’equilibrio all’uomo che si trovava sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

