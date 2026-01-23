Il villaggio portoghese inserito tra le migliori destinazioni al mondo dall'ONU e lontano dall'overtourism
Mértola, piccolo villaggio portoghese, si distingue come una delle destinazioni raccomandate dall’Organizzazione Mondiale del Turismo. Situato lontano dalle rotte del turismo di massa, offre un patrimonio storico e culturale ben conservato. La sua atmosfera autentica e il paesaggio suggestivo rendono Mértola un luogo ideale per chi cerca un’esperienza tranquilla e ricca di storia, lontano dalle mete più affollate.
