Il villaggio portoghese inserito tra le migliori destinazioni al mondo dall'ONU e lontano dall'overtourism

Mértola, piccolo villaggio portoghese, si distingue come una delle destinazioni raccomandate dall’Organizzazione Mondiale del Turismo. Situato lontano dalle rotte del turismo di massa, offre un patrimonio storico e culturale ben conservato. La sua atmosfera autentica e il paesaggio suggestivo rendono Mértola un luogo ideale per chi cerca un’esperienza tranquilla e ricca di storia, lontano dalle mete più affollate.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.