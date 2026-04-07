Il rogo divora la montagna Uomini droni e canadair al lavoro senza sosta In fumo 20 ettari di bosco

Da ilgiorno.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 4 aprile nel pomeriggio si è sviluppato un incendio boschivo che ha interessato circa 20 ettari di vegetazione sopra Laveno. Le fiamme si sono rapidamente estese, coinvolgendo la zona dei Pizzoni, e hanno richiesto l’intervento di operatori sul campo, droni e Canadair per contenere il rogo. Le squadre di emergenza sono rimaste impegnate senza sosta per diverse ore, cercando di domare le fiamme e prevenire ulteriori danni.

È iniziato nel pomeriggio di sabato 4 aprile, con un primo focolaio che in poche ore si è trasformato in un fronte di fuoco capace di divorare ettari di bosco sopra Laveno, spingendosi verso la zona dei Pizzoni e costringendo a una mobilitazione straordinaria di uomini e mezzi. Da allora, sono state giornate e notti senza tregua per vigili del fuoco, volontari antincendio e protezione civile, supportati da elicotteri e Canadair. Nella giornata di Pasqua il rogo ha raggiunto la sua massima intensità, alimentato dal vento e dalla vegetazione secca. Le immagini dei focolai visibili anche a distanza, nella notte, hanno restituito la dimensione drammatica dell’accaduto: lingue di fuoco in quota, lontane dalle abitazioni ma in grado di mettere in allerta l’intero territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Il rogo divora la montagna. Uomini, droni e canadair al lavoro senza sosta. In fumo 20 ettari di bosco

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