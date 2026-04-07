Il rogo divora la montagna Uomini droni e canadair al lavoro senza sosta In fumo 20 ettari di bosco

Sabato 4 aprile nel pomeriggio si è sviluppato un incendio boschivo che ha interessato circa 20 ettari di vegetazione sopra Laveno. Le fiamme si sono rapidamente estese, coinvolgendo la zona dei Pizzoni, e hanno richiesto l’intervento di operatori sul campo, droni e Canadair per contenere il rogo. Le squadre di emergenza sono rimaste impegnate senza sosta per diverse ore, cercando di domare le fiamme e prevenire ulteriori danni.

È iniziato nel pomeriggio di sabato 4 aprile, con un primo focolaio che in poche ore si è trasformato in un fronte di fuoco capace di divorare ettari di bosco sopra Laveno, spingendosi verso la zona dei Pizzoni e costringendo a una mobilitazione straordinaria di uomini e mezzi. Da allora, sono state giornate e notti senza tregua per vigili del fuoco, volontari antincendio e protezione civile, supportati da elicotteri e Canadair. Nella giornata di Pasqua il rogo ha raggiunto la sua massima intensità, alimentato dal vento e dalla vegetazione secca. Le immagini dei focolai visibili anche a distanza, nella notte, hanno restituito la dimensione drammatica dell’accaduto: lingue di fuoco in quota, lontane dalle abitazioni ma in grado di mettere in allerta l’intero territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il rogo divora la montagna. Uomini, droni e canadair al lavoro senza sosta. In fumo 20 ettari di bosco Oltre 40 ettari in fumo per incendio sull’Appennino bolognese. Canadair e squadre a terra in azioneProseguono senza sosta le operazioni dei vigili del fuoco per contenere il vasto incendio boschivo divampato sull’Appennino tra Alto Reno Terme e una... Trentasei ettari di bosco in fiamme a Coli, in azione anche il canadair dei vigili del fuocoVigili del fuoco in azione per un incendio in una zona molta impervia a Pescina di Coli tra il centro abitato e una vasta pineta. Laveno Mombello, il rogo che cova sotto la cenere: ansia per i focolai sommersiSecondo una prima stima sarebbero andati in fumo 20 ettari di vegetazione. Monitorata la situazione in quota, considerata non del tutto risolta ... msn.com Chianciano Terme. Padre e figlio muoiono nel rogo delle sterpaglieLa tragedia nell’uliveto di famiglia, le fiamme li hanno colti alle spalle. I corpi carbonizzati sono stati trovati in un ultimo tragico abbraccio. lanazione.it