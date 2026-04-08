Villa Obizzi al via il piano di manutenzione degli alberi

L’assessora all’Ambiente del comune di Albignasego ha annunciato l’avvio di un piano di manutenzione degli alberi nel parco di Villa Obizzi. Il progetto è stato definito dopo un’analisi svolta nel 2025 e mira a mettere in sicurezza le alberature. La manutenzione intende anche valorizzare il patrimonio storico del parco. La proposta è stata presentata in una conferenza pubblica e prevede interventi specifici su diverse aree del giardino.

L’assessora all’Ambiente del comune di Albignasego, Valentina Luise, ha presentato il progetto di manutenzione delle alberature del parco di Villa Obizzi, sviluppato a seguito di un’analisi condotta nel 2025, con l’obiettivo di garantire sicurezza, valorizzazione del patrimonio storico e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Manutenzione del verde, al via l'abbattimento degli alberi: "Massimo 10 giorni di lavori"l Comune di Terre del Reno informa che a partire da lunedì 2 prenderanno il via i lavori di abbattimento delle alberature lungo Corso Roma, a... Potatura degli alberi. Manutenzione affidataSono stati affidati gli interventi di manutenzione straordinaria su alcune alberature presenti nel territorio comunale di Massarosa e in particolare... Temi più discussi: ALBIGNASEGO | Via alla manutenzione del parco di Villa Obizzi; Albignasego, il Premio Obizzi celebra impegno e comunità: ecco i protagonisti del 2025; 29/03/2026 PREMIO OBIZZI 2025: UNA COMUNITÀ CHE SI FERMA A RICONOSCERE IL VALORE DELL’IMPEGNO E DELLA SOLIDARIETÀ – Padovanews. Villa Obizzi, al via il piano di manutenzione degli alberiL’assessora all'Ambiente Valentina Luise: «Intervenire oggi significa prendersi cura del nostro patrimonio verde e offrire ai cittadini un parco sicuro e bello da vivere». Otto tigli saranno abbattuti ... padovaoggi.it Infiltrazioni d'acqua, si ripara il tetto di Villa ObizziTempo fa la sala lettura della biblioteca, al primo piano di Villa Obizzi, venne chiusa al pubblico a causa di infiltrazioni provocate da una vera e propria bomba d'acqua. Ora il Comune corre ai ... ilgazzettino.it 8 aprile dalle 20:45 In Villa Obizzi UNA MANOVRA SALVA VITA Prove pratiche di disostruzione con la Croce Rossa Italiana - Comitato di Maserà di Padova - facebook.com facebook