Potatura degli alberi Manutenzione affidata

Sono stati affidati interventi di potatura straordinaria su alcune alberature nel territorio comunale di Massarosa, in particolare nei giardini scolastici. Questi lavori mirano a garantire la sicurezza degli spazi pubblici e a mantenere il verde urbano in condizioni adeguate. La manutenzione sarà eseguita da professionisti qualificati, assicurando interventi rispettosi dell’ambiente e delle normative vigenti.

Sono stati affidati gli interventi di manutenzione straordinaria su alcune alberature presenti nel territorio comunale di Massarosa e in particolare all'interno dei giardini scolastici, per metterli in sicurezza. L'investimento complessivo sostenuto dall'amministrazione comunale supera i 55 mila euro. "Ogni anno le alberature presenti sul territorio comunale richiedono diversi interventi di manutenzione – spiegano la delegata ai lavori pubblici Michela Sargentini e alle manutenzioni Federico Gilardetti – dopo che sono stati effettuati sopralluoghi e verifiche tecniche da parte degli uffici comunali abbiamo dato il via libera a questa serie di interventi che mirano a limitare la massa e a ridurre il carico e i conseguenti rischi".

