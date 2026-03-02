Manutenzione del verde al via l' abbattimento degli alberi | Massimo 10 giorni di lavori

Il Comune di Terre del Reno ha annunciato che da lunedì 2 inizieranno i lavori di abbattimento degli alberi lungo Corso Roma a Sant'Agostino. Gli interventi riguardano la manutenzione del verde pubblico e sono necessari prima dei lavori di rifacimento della strada. I lavori si concluderanno in un massimo di dieci giorni.

l Comune di Terre del Reno informa che a partire da lunedì 2 prenderanno il via i lavori di abbattimento delle alberature lungo Corso Roma, a Sant'Agostino, nell'ambito degli interventi di manutenzione del verde pubblico e delle opere propedeutiche al successivo rifacimento della via.