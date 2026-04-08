Villa di Nerone | il giallo del tour virtuale che imbarazza il comune di Anzio

Un progetto di rinascita digitale della Villa di Nerone ad Anzio si è trasformato in un problema burocratico. La questione riguarda un tour virtuale promosso dall’amministrazione comunale, che ha sollevato dubbi e complicazioni legate alle procedure e alle autorizzazioni necessarie. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione e sulla trasparenza delle pratiche amministrative relative a iniziative culturali e digitali nel territorio.

Riceviamo e pubblichiamo Il caso della rinascita digitale della Villa di Nerone ad Anzio si trasforma in un vero e proprio intrigo burocratico. Quello che doveva essere un fiore all’occhiello per il turismo internazionale, un tour virtuale capace di ricostruire in 3D i fasti dell’epoca imperiale, è oggi al centro di una dura contestazione. L’associazione Omniares ha infatti indirizzato una lettera aperta al sindaco per fare luce su un progetto che, nonostante i riconoscimenti internazionali e il prestigioso logo dell’anno europeo della cultura ottenuto dal Mibac, è rimasto chiuso nei cassetti del comune. Il mistero della delibera fantasma e i fondi bloccati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Nerone: dopo l’annuncio del Winter Tour 2026, domani il live all’Alcazar di RomaDopo il sold-out dello scorso 22 ottobre ai Magazzini Generali di Milano, Nerone annuncia il nuovo e attesissimo Winter Tour 2026, prodotto da Plasma... Nerone annuncia il “Winter Tour 2026” dopo il sold out ai magazzini generali di MilanoDopo il sold-out dello scorso 22 ottobre ai Magazzini Generali di Milano, Nerone annuncia il nuovo e attesissimo Winter Tour 2026, prodotto da Plasma... Argomenti più discussi: La villa di Oplontis: storia, affreschi e lusso della residenza romana; Pertinace, figlio di uno schiavo, divenne imperatore di Roma: Si racconta che Marco Aurelio mi dedicava accesi elogi in pieno Senato e davanti all’esercito. La villa di Nerone rischia di sparire: allarme ad Anzio per il rischio crolli, chiusa la spiaggiaLa falesia delle Grotte di Nerone è sempre più a rischio crollo e pochi giorni fa il Comune di Anzio è dovuto correre ai ripari e ha emanato un’ordinanza che dispone il divieto di accesso alle spiagge ... fanpage.it Subiaco, parte il restauro della Villa di Nerone: finanziamento regionale concesso nel 2024Dopo il finanziamento regionale prende il via l’iter di valorizzazione del parco Archeologico della Villa di Nerone a Subiaco, cittadina a nord est della Capitale nella Valle dell’Aniene. La Regione ... ilmessaggero.it Interdetta l'area archeologica sulla spiaggia della Villa di Nerone ad Anzio (RM). #Anzio #Roma #Lazio #Italia #VilladiNerone #archeologia #sos #emergenza #tutela #cultura #beniculturali #news - facebook.com facebook