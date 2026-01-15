Villa De Lollis apre le porte all’università delle Tre età di Chieti

Villa De Lollis accoglie l’Università delle Tre età di Chieti, offrendo la possibilità di ampliare l’offerta formativa del nuovo anno accademico 2025–2026. Il Centro culturale Cesare de Lollis Aps ha invitato l’istituzione a sviluppare un corso dedicato, promuovendo così occasioni di apprendimento e socializzazione per le persone over 60. Questa collaborazione mira a valorizzare il patrimonio culturale e a sostenere la formazione continua nella comunità locale.

Villa De Lollis apre le porte all’Università delle Tre età di Chieti. Il Centro culturale Cesare de Lollis Aps ha invitato l’Università delle Tre età di Chieti a estendere un corso della propria offerta formativa per l’anno accademico 2025–2026. Il corso si svolgerà a Casalincontrada, presso. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

