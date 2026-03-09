Il 21 e 22 marzo lo stadio del Napoli aprirà le porte a visitatori e appassionati che vorranno scoprire l’impianto da dentro, come fanno i giocatori prima delle partite. Durante le due giornate, il pubblico potrà entrare negli spogliatoi, nei tunnel e nelle aree normalmente riservate agli addetti ai lavori. L'evento si inserisce nell’ambito delle Giornate FAI di primavera, con un’apertura speciale dedicata a questa occasione.

C'è anche tanto sport nella 34ª edizione delle "Giornate FAI di Primavera", in programma sabato 21 e domenica 22 marzo, il più grande evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico d'Italia che quest'anno darà accesso (con contributo libero) a 780 luoghi di alto profilo. Tra questi anche lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, che potrà essere visto da una prospettiva insolita, non come spettatori ma proprio come i calciatori prima di un match. Per la visita, della durata di un'ora, non sarà necessaria la prenotazione, basterà presentarsi all'ingresso di via Gianbattista Marino (Gate 20) settore distinti sabato o domenica dalle 9 alle 16 (ultimo ingresso ore 14.

© Gazzetta.it - Apertura speciale del Maradona per le Giornate Fai: allo stadio come i giocatori

