Palermo C5 a valanga | Vigor San Cataldo travolta 8-1

Da palermotoday.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso della ventiquattresima giornata del girone A di Serie C1, il Palermo Calcio a5 ha giocato in casa al Pala Don Bosco contro la Vigor San Cataldo e ha vinto con un punteggio di 8-1. La squadra di casa ha segnato otto gol, mentre la Vigor San Cataldo ha segnato un solo gol.

Nella ventiquattresima giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5, tra le mura amiche del Pala Don Bosco, si impone con un pirotecnico 8-1 sulla Vigor San Cataldo. A decidere la sfida la tripletta di "Tatanka" Russo, la doppietta di Giannola e le reti di Davì, Romano e Torcivia. In. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

