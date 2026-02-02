Nicolas Giani è morto a 39 anni dopo una malattia | addio all'ex capitano della Spal che arrivò in Serie A 

Nicolas Giani, ex capitano della Spal, è morto a soli 39 anni dopo aver combattuto una malattia. Era considerato un simbolo per i tifosi biancazzurri, grazie alle sue stagioni in cui portò la squadra dalla Lega Pro alla Serie A. La notizia ha colpito chi lo aveva conosciuto e apprezzato in campo.

Nicolas Giani è morto a 39 anni dopo una malattia: fu capitano e simbolo della SPAL nella doppia promozione dalla Lega Pro alla Serie A. L'ultimo messaggio ai tifosi.🔗 Leggi su Fanpage.it

La città di Ferrara piange Nicolas Giani, ex capitano della Spal, scomparso a soli 39 anni.

FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Nicolas Giani, difensore che ha militato nelle giovanili nerazzurre dal 1998 al 2005. La società si stringe attorno alla famiglia in questo momento di lutto. x.com

NON MOLLARE Questo è uno striscione dei tifosi della Spal per Nicolas Giani che sta attraversando un momento di difficoltà. La famiglia chiede riservatezza, si legge, ma giusto un pensiero anche da parte nostra per questo ex biancorosso. Forza ragazzo! - facebook.com facebook