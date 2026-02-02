Nicolas Giani è morto a 39 anni dopo una malattia | addio all'ex capitano della Spal che arrivò in Serie A 

Nicolas Giani, ex capitano della Spal, è morto a soli 39 anni dopo aver combattuto una malattia. Era considerato un simbolo per i tifosi biancazzurri, grazie alle sue stagioni in cui portò la squadra dalla Lega Pro alla Serie A. La notizia ha colpito chi lo aveva conosciuto e apprezzato in campo.

Lo sport ferrarese è in lutto, è morto a 39 anni l'ex capitano della Spal

La città di Ferrara piange Nicolas Giani, ex capitano della Spal, scomparso a soli 39 anni.

