Vignali | Chiarezza su autorizzazione impianto fotovoltaico a Diolo di Soragna

Un rappresentante ha richiesto chiarimenti riguardo alla documentazione tecnica relativa all’autorizzazione di un impianto fotovoltaico previsto in una zona residenziale nel comune di Soragna. La richiesta si concentra sulla mancanza di indicazioni nelle relazioni tecniche riguardo ai fabbricati abitativi situati all’interno e nelle vicinanze dell’area interessata, situata in strada delle Varane a Diolo. La questione riguarda specificamente la documentazione presentata per l’approvazione dell’impianto.

“Servono chiarimenti sulla mancata indicazione nelle relazioni tecniche dei fabbricati a uso abitativo all’interno e nelle prossimità dell’area in cui dovrebbe sorgere l’impianto fotovoltaico in strada delle Varane a Diolo, nel comune di parmense di Soragna”. Pietro Vignali (Forza Italia) vuole. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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