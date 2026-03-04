Vignali | La Regione faccia chiarezza sul negoziato per l' Accordo integrativo della medicina generale

Un rappresentante ha chiesto alla Regione di fare chiarezza sul modo in cui ha condotto il negoziato relativo all’Accordo integrativo regionale della medicina generale. La richiesta riguarda specificamente il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali rappresentative e se tutte le parti interessate siano state coinvolte nel confronto prima della definizione dell’accordo. La questione si focalizza sulle modalità di confronto e trasparenza adottate dalla Regione in questa trattativa.

La Regione chiarisca come ha condotto il negoziato per l'Accordo integrativo regionale della medicina generale e, in particolare, se le parti rilevanti dell'Accordo siano state oggetto di confronto con tutte le organizzazioni sindacali rappresentative. La richiesta arriva da Pietro Vignali (Forza Italia) che ha presentato un'interrogazione sollecitando la riapertura di un confronto sulle parti controverse per evitare contenziosi e garantire piena legittimazione all’accordo. "Il 5 febbraio - ha spiegato Vignali - è stato sottoscritto l’accordo integrativo per la Medicina generale da parte di alcune sigle sindacali dopo quasi 20 anni di assenza di rinnovo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Firmato a Bologna il nuovo accordo integrativo per la medicina generaleUna sanità territoriale sempre più accessibile e integrata, con un’assistenza sanitaria migliore, più ampia, diffusa e organica. Medicina generale, firmato nuovo accordo integrativo: via alla 'rivoluzione' dell'assistenza primariaUna sanità territoriale sempre più accessibile e integrata, con un’assistenza sanitaria migliore, più ampia, diffusa e organica.