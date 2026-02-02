Accesso limitato agli archivi storici | il rischio di perdere il patrimonio documentale nazionale

Da settimane l’accesso agli archivi storici di Modena, in particolare all’Archivio di Stato di corso Cavour, è molto complicato. Le prenotazioni richiedono fino a un mese di anticipo e i controlli agli ingressi sono più severi. Chi cerca di consultare i documenti rischia di dover aspettare a lungo o di non riuscire affatto. La situazione mette in discussione la possibilità di conservare e consultare il patrimonio documentale della città.

L'accesso agli archivi storici di Modena, in particolare all'Archivio di Stato di corso Cavour, è ormai fortemente limitato, con procedure di prenotazione che richiedono fino a un mese di anticipo e un controllo rigoroso degli ingressi. La situazione, segnalata dalla sezione modenese di Italia Nostra, è il risultato di una combinazione di fattori: problemi strutturali legati alla staticità dell'edificio, una drastica riduzione del personale e un finanziamento pubblico insufficiente. L'associazione di tutela del patrimonio culturale denuncia un declino irreversibile del sistema di accesso alle fonti storiche, che non solo ostacola la ricerca accademica ma mette a rischio la conservazione del patrimonio documentale nazionale.

