È vietato dar da mangiare ai gatti scoppia il caso | multe fino a 500 euro

Recentemente, è emerso che fornire cibo ai gatti randagi è vietato, con sanzioni fino a 500 euro. Questa disposizione ha suscitato discussioni e preoccupazioni tra cittadini e associazioni animaliste. È importante conoscere le norme vigenti per rispettare la tutela degli animali e evitare sanzioni, mantenendo un approccio informato e responsabile verso il benessere animale e le disposizioni legislative.

Vietato dare da mangiare ai gatti randagi. Una frase che, da sola, basta a scatenare indignazione sui social network e a mobilitare gli animalisti. È successo a Comabbio, comune in provincia di Varese, dove il sindaco Mariolino Deplano ha firmato un’ordinanza che vieta ai cittadini di dare cibo ai felini che vivono nella cittadina. La trasgressione può costare una sanzione amministrativa che va da 25 a 500 euro. Gli attacchi al sindaco. La notizia, rilanciata dai media nazionali, ha trasformato il primo cittadino 69enne nel bersaglio di critiche feroci: Sto ricevendo telefonate dalle redazioni di giornali, radio e tv di tutta Italia, molte delle quali mi accusano di lavorare contro i gatti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - È vietato dar da mangiare ai gatti, scoppia il caso: multe fino a 500 euro Leggi anche: Multe fino a 500 euro per prostitute e clienti: vietato anche rallentare Leggi anche: Multe fino a 500 euro, vietato sparare i botti per festeggiare Halloween: firmata l'ordinanza La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. È vietato dar da mangiare ai gatti, scoppia il caso: multe fino a 500 euro - Ordinanza a Comabbio: stop al cibo ai gatti randagi per tutelarne salute e decoro urbano, con una colonia felina gestita dal Comune ... quifinanza.it

Vietato dare da mangiare ai piccioni: multa sino a 250 euro per chi non rispetta l’ordinanza - Nuove regole anche per i proprietari di casa dove nidificano o stazionano gli animali Busto Arsizio (Varese), 7 giugno 2024 – Vietato alimentare i ... ilgiorno.it

Il piccolo comune di #Comabbio, nel Varesotto, è diventato il protagonista di una discussa ordinanza che ha diviso i cittadini. Qui è stato vietato di dare da mangiare ai #gatti in alcune aree specifiche del paese, fuori dalla colonia felina ufficiale L’ordinanza n - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.