Va dai carabinieri per una denuncia ma viene arrestato ed espulso | come è successo a un uomo a Torino
Questa mattina a Torino un uomo già espulso dall’Italia è stato arrestato dai carabinieri. L’uomo, irregolare e censito nelle banche dati, si era presentato ai militari per sporgere denuncia, ma invece di ricevere aiuto è stato fermato e portato in caserma. Dopo le verifiche, i carabinieri hanno deciso di espellerlo nuovamente dal Paese.
L'uomo, irregolare sul territorio italiano e già censito nelle banche dati, ha violato il divieto di rientro in Italia a seguito di un'espulsione. Per questo quando è andato dai carabinieri per sporgere una denuncia è stato subito arrestato.🔗 Leggi su Fanpage.it
