Va dai carabinieri per una denuncia ma viene arrestato ed espulso | come è successo a un uomo a Torino

Questa mattina a Torino un uomo già espulso dall’Italia è stato arrestato dai carabinieri. L’uomo, irregolare e censito nelle banche dati, si era presentato ai militari per sporgere denuncia, ma invece di ricevere aiuto è stato fermato e portato in caserma. Dopo le verifiche, i carabinieri hanno deciso di espellerlo nuovamente dal Paese.

L'uomo, irregolare sul territorio italiano e già censito nelle banche dati, ha violato il divieto di rientro in Italia a seguito di un'espulsione. Per questo quando è andato dai carabinieri per sporgere una denuncia è stato subito arrestato.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Torino Uomo Tenta di rubare auto in strada ma viene sorpreso dai carabinieri: arrestato in flagranza Un uomo di 37 anni di Brindisi è stato fermato dai carabinieri mentre cercava di rubare un’auto in strada a Martina Franca. Va a firmare dai carabinieri con una pistola in tasca: arrestato a Casoria Un giovane di 24 anni di Casoria è stato arrestato dai carabinieri dopo essersi presentato presso la stazione per firmare. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Cosa fare se un CARABINIERE si rifiuta di prendere la tua QUERELA #shorts Ultime notizie su Torino Uomo Argomenti discussi: Va in carcere dopo un furto e la compagna lo lascia senza vestiti, i carabinieri fanno una colletta per comprarli; Rieti, riscontrate irregolarità sul lavoro: tre denunciati dai carabinieri; Va in carcere per furto, colletta dei carabinieri per comprargli i vestiti; Brianza, paura a scuola: alunna di 10 anni scappa dalle elementari e sale sul primo treno. Recuperata dai Carabinieri. Va a rubare in oratorio: denunciato dai carabinieri a CampagnolaCAMPAGNOLA (Reggio Emilia) – È accusato di essersi introdotto nell’oratorio di piazza Don Fiaccadori, a Campagnola, forzando le porte e rubando denaro e dispositivi elettronici. Per questo un 28enne è ... reggionline.com Brigadiè preferisco la galera. Va dai carabinieri con la droga per farsi arrestare perché la moglie lo tradisceDue sere fa si è recato presso una caserma dei carabinieri consegnando della droga con l’obiettivo di farsi arrestare. Motivo di questa scelta decisamente insolita i problemi familiari, come il ... blitzquotidiano.it Dopo Torino, Milano. L’estrema sinistra aggredisce poliziotti, carabinieri e finanzieri che garantivano la sicurezza dei Giochi Olimpici invernali. Ecco perchè servono le nuove norme sulla sicurezza volute dal governo e da Forza Italia. Sono vicino a tutte le forz facebook Dopo Torino,Milano.L’estrema sinistra aggredisce poliziotti,carabinieri e finanzieri che garantivano la sicurezza dei #GiochiOlimpiciInvernali.Ecco perchè servono le nuove norme sulla sicurezza volute dal governo e da @forza_italia. Sono vicino a tutte le forz x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.