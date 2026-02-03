Scopre abusivi nell' ostello aggredito e rapinato

Questa mattina gli agenti del commissariato di San Fruttuoso sono intervenuti in via San Vincenzo. Sono andati sul posto dopo aver ricevuto una segnalazione e hanno fermato due uomini sospettati di aver rapinato e aggredito un passante lo scorso 25 gennaio. La vittima, ancora sotto shock, ha riconosciuto i due come gli aggressori. Gli agenti hanno sequestrato alcuni oggetti trovati addosso ai sospettati, che ora sono in attesa di essere ascoltati.

Gli agenti del commissariato di San Fruttuoso sono intervenuti in via San Vincenzo per fermare due presunti rapinatori, che lo scorso 25 gennaio avrebbero aggredito e rapinato una persona nel centro di Genova.A riconoscere i due è stata proprio la vittima della rapina che lo scorso 25 gennaio.

