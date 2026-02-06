La Russia di Putin barcolla in economia | famiglie indebitate imprese in difficoltà e pil al ribasso

La Russia di Putin affronta una crisi economica che si fa sentire sulle famiglie e le imprese. La crescita del Pil, che nel 2023 e nel 2024 aveva superato il 4%, si sta riducendo rapidamente e nel 2025 si prevede solo all’1%. Le famiglie sono sempre più indebitate, le imprese in difficoltà. La situazione economica di Mosca si complica, e il rischio di un ulteriore rallentamento cresce di giorno in giorno.

A Mosca non è tutto rose e fiori, soprattutto sul versante finanziario. Attualmente, la crescita del Pil russo, che rappresenta circa il 2 percento dell’economia mondiale, sta diminuendo vertiginosamente: era aumentato più del 4% nel 2023 e nel 2024, la nuova stima per il 2025 si attesta attorno all’1%. Uno dei motivi principali del ribasso, riguarda l’innalzamento dei tassi d’interesse che sono saliti a doppia cifra, arrivando al 16,5%. E così, l’impennata dell’inflazione fissa una capacità d’acquisto inferiore per le famiglie russe. Come se non bastasse, l a carenza di manodopera continua a demolire ulteriormente l’economia, nonostante una “crescita artificiale” trascinata dalle gigantesche spese militari. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

