La Russia di Putin barcolla in economia | famiglie indebitate imprese in difficoltà e pil al ribasso

La Russia di Putin affronta una crisi economica che si fa sentire sulle famiglie e le imprese. La crescita del Pil, che nel 2023 e nel 2024 aveva superato il 4%, si sta riducendo rapidamente e nel 2025 si prevede solo all’1%. Le famiglie sono sempre più indebitate, le imprese in difficoltà. La situazione economica di Mosca si complica, e il rischio di un ulteriore rallentamento cresce di giorno in giorno.

A Mosca non è tutto rose e fiori, soprattutto sul versante finanziario. Attualmente, la crescita del Pil russo, che rappresenta circa il 2 percento dell’economia mondiale, sta diminuendo vertiginosamente: era aumentato più del 4% nel 2023 e nel 2024, la nuova stima per il 2025 si attesta attorno all’1%. Uno dei motivi principali del ribasso, riguarda l’innalzamento dei tassi d’interesse che sono saliti a doppia cifra, arrivando al 16,5%. E così, l’impennata dell’inflazione fissa una capacità d’acquisto inferiore per le famiglie russe. Come se non bastasse, l a carenza di manodopera continua a demolire ulteriormente l’economia, nonostante una “crescita artificiale” trascinata dalle gigantesche spese militari. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La Russia di Putin barcolla in economia: famiglie indebitate, imprese in difficoltà e pil al ribasso Approfondimenti su Mosca Economia Ucraina-Russia, "Putin e Zelensky in crescente difficoltà sul campo e al governo": l'analisi di Tricarico Germania, stima del Pil al ribasso per il 2026 La Germania ridimensiona le sue stime di crescita economica per il 2026. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Businesses collapsing amid crisis - Putin's economic miracle exploding, residents protesting Ultime notizie su Mosca Economia Argomenti discussi: Erosione economica | Le sanzioni stanno diventando insostenibili per la Russia di Putin; Russia-Ucraina: il dilemma di Putin. La diretta con Alessandro Orsini; Mentre Putin e Xi sembrano sempre più amici, la Lubjanka considera la Cina un nemico; Il Cremlino: 'Stop agli attacchi fino a domenica solo su Kiev'. Per Putin la guerra sta diventando insostenibile: l'analisi del funzionario Ue che si occupa di sanzioniSfidare le leggi della gravità economica possa durare solo fino a un certo punto, afferma David O'Sullivan. Nel corso del 2026 qualcosa per Mosca potrebbe spezzarsi ... today.it Perché la Russia di Putin è una potenza in declino. Lo studio del CsisSecondo il Center for Strategic and International Studies, Mosca sta pagando un prezzo straordinario per la sua guerra in Ucraina, ha subìto quasi 1,2 milioni di perdite, in tutte le sue offensive l ... ilfoglio.it Nella Russia post-sovietica, negli anni ’90 delle grandi privatizzazioni, un produttore di reality show diventa il braccio destro di un oligarca e viene incaricato di fare da ‘spin doctor’ a un giovane politico di nome Vladimir Putin. È la premessa de Il mago del Cre facebook Putin e Xi Jinping hanno ribadito che le relazioni tra Russia e Cina sono in una fase di “fioritura eterna” e hanno definito la loro cooperazione “esemplare”, sottolinea la prima agenzia di stampa moscovita. @CostanzaSpocci x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.