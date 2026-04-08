VIDEO Lotta al sovraindebitamento Marianelli | Un premio di laurea per mettere in luce ciò che speso rischia di restare nascosto
Un video pubblicato recentemente affronta il tema della lotta al sovraindebitamento, con un intervento che propone l’assegnazione di un premio di laurea dedicato a evidenziare le questioni spesso trascurate legate alle spese e ai debiti. L’obiettivo è sviluppare percorsi formativi focalizzati su questa problematica, che tende a rimanere nascosta senza adeguata attenzione. La proposta mira a sensibilizzare sui rischi e sulle implicazioni di un indebitamento eccessivo.
"Un premio di laurea per mettere in luce ciò che, per sua natura, rischia di restare nascosto. Importante creare percorsi formativi che mettano al centro tematiche importanti come il sovraindebitamento che necessita di essere messo alla luce. Questo si può fare soltanto creando una rete fra. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Il Picasso «più importante» è a Teheran, la storia del dipinto che rischia di restare “nascosto” per sempreC’è un Pablo Picasso quasi impossibile da ammirare, e che la guerra in Iran rischia di rendere per sempre inaccessibile.
Buon 8 marzo: “Gratitudine per ciò che costruite ogni giorno”, il Rettore Marianelli celebra le donne dell’Università di PerugiaIn occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Magnifico Rettore dell’ Università degli Studi di Perugia, Massimiliano Marianelli, ha...
VIDEO Lotta al sovraindebitamento, Marianelli: Un premio di laurea per mettere in luce ciò che speso rischia di restare nascostoIl rettore dell'Università di Perugia: Importante costruire percorsi formativi ponendo l'attenzione a tematiche che necessitano di essere messe alla luce ma che, per loro natura, vengono spesso nasco ... perugiatoday.it
VIDEO Sovraindebitamento, Cardella: Anche in Umbria tante famiglie indebitateIl presidente della Fondazione Umbria per la prevenzione all'usura: Dalle ultime rilevazioni la regione si colloca in una posizione intermedia a livello nazionale ... perugiatoday.it