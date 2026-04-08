VIDEO Lotta al sovraindebitamento Marianelli | Un premio di laurea per mettere in luce ciò che speso rischia di restare nascosto

Un video pubblicato recentemente affronta il tema della lotta al sovraindebitamento, con un intervento che propone l’assegnazione di un premio di laurea dedicato a evidenziare le questioni spesso trascurate legate alle spese e ai debiti. L’obiettivo è sviluppare percorsi formativi focalizzati su questa problematica, che tende a rimanere nascosta senza adeguata attenzione. La proposta mira a sensibilizzare sui rischi e sulle implicazioni di un indebitamento eccessivo.