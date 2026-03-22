Il Picasso più importante è a Teheran la storia del dipinto che rischia di restare nascosto per sempre

Un dipinto di Pablo Picasso considerato tra i più importanti si trova a Teheran, ma la guerra in Iran mette a rischio la sua visibilità. La storia di quest’opera, che potrebbe restare nascosta per sempre, si intreccia con le tensioni che coinvolgono il paese. La vicenda solleva preoccupazioni sul destino di questa creazione artistica, che rischia di rimanere irraggiungibile per il pubblico.

C’è un Pablo Picasso quasi impossibile da ammirare, e che la guerra in Iran rischia di rendere per sempre inaccessibile. Il capolavoro del Novecento, The Painter and His Model (Il pittore e la sua modella), è conservato a Teheran, all’interno del museo di arte contemporanea (TMoCA). Si tratta di una delle opere più importanti al mondo, difficilmente accessibile al pubblico. Un dipinto del 1927 che – scrive Bloomberg – gli storici dell’arte considerano tra le espressioni più alte del periodo surrealista dell’artista spagnolo, l’opera «più importante di Picasso», secondo l’agenzia. La storia del dipinto, insieme ad altri capolavori multimiliardari conservati in Iran, si intreccia con quella delle economie mondiali. 🔗 Leggi su Open.online

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