Noisy Naples 2026 due giorni di musica e intrattenimento alla Mostra d' Oltremare

Il festival Noisy Naples 2026 torna alla Mostra d'Oltremare di Napoli con due giorni di musica e divertimento. Questa volta, il festival amplia il suo spazio e invita il pubblico a vivere un’estate all’insegna del ritmo e dell’intrattenimento. Gli organizzatori promettono un evento più grande e coinvolgente rispetto alle passate edizioni, con artisti pronti a far ballare e cantare gli spettatori. La città si prepara ad accogliere ancora una volta un appuntamento che attira giovani e appassionati di musica da tutto il territorio.

Il Noisy Naples amplia i suoi orizzonti e aggiunge un nuovo spazio alla sua programmazione estiva, alla Mostra d'Oltremare di Napoli. La rassegna musicale nata nel 2016 all'interno di un progetto più ampio di gestione e valorizzazione dell'Arena Flegrea presenta quest'anno una grande novità. Franz Ferdinand, Kasabian, Skunk Anansie e Planet Funk: ecco i primi nomi del Noisy Naples Fest 2026, che amplia l'orizzonte della scena e coinvolge la Mostra d'Oltremare con due giorni di musica il 23 e 24 luglio.

