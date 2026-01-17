A Sinner scappa una parolaccia in campo nervi tesi prima dell’Australian Open | spunta l’audio sui social – Il video

Durante un allenamento a Melbourne, Jannik Sinner si è mostrato nervoso, lasciando scappare una parolaccia in campo. Il video, diventato virale sui social, testimonia un momento di nervosismo del numero 2 del tennis, avvicinandolo all’impegno pre-Australian Open. Un episodio che mette in luce le tensioni condivise dagli atleti prima di importanti competizioni.

Momento a suo modo raro del numero 2 di tennis, Jannik Sinner, che durante un allenamento a Melbourne si è spazientito. Sui social è subito partito il dibattito sulle parole scappate al campione azzurro, che si sarebbe lasciato andare a un commento un po’ sopra le righe, almeno per come il pubblico è abituato a vederlo. La ricostruzione sui social: cosa ha detto. Dopo un lungolinea da fondo campo finito a rete, come mostra un video pubblicato dall’account X Jannik files, il tennista ha guardato la sua racchetta con attenzione e si è rivolto al suo coach Simone Vagnozzi: «La racchetta fa cagare». 🔗 Leggi su Open.online

