milan nervi tesi e proteste con gli arbitri svelano il progetto scudetto di allegri

Il Milan è uscito a nervi tesi dalla notte della sfida con il Como a San Siro. Pareggio giustificato da quanto visto in campo, ma nervosismo nemmeno troppo nascosto, esploso in maniera plastica nella lite tra Allegri e Fabregas (quest’ultimo censurabile per la manata a Saelemaekers) e covato sotto la cenere nelle ore successive fino all’indiscrezione lasciata girare, non smentita, di un contatto con i vertici dell’Aia per lamentarsi del trattamento ricevuto dagli arbitri. Un dossier, anche se il termine va considerato improprio, contenente il presunto mancato rosso a Van der Brempt per il fallo che poteva costare caro a Pavlovic e qualche altro episodio stagionale, dal mancato rigore doppio concesso a Nkunku contro il Bologna (partita comunque vinta), al gol ingiustamente annullato a Pulisic contro il Sassuolo, passando per il contatto Gabbia-Moreo nella giornata contro il Pisa finita con un pareggio.🔗 Leggi su Panorama.it

