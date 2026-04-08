VIDEO | Bassetti | Tumori della bocca in aumento per il sesso orale

Negli ultimi tempi si registra un aumento dei tumori della bocca, con il direttore di una clinica di malattie infettive di un ospedale genovese che ha indicato il sesso orale come fattore responsabile. La notizia arriva attraverso un video in cui si discute dell'incremento di queste patologie e delle possibili cause legate a pratiche sessuali. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la situazione.

I tumori della bocca sono in aumento, e per il direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova c'è un responsabile in particolare: il sesso orale.Bassetti: “Attenzione al papilloma virus”I tumori in aumento, infatti, spiega Bassetti, colpiscono la gola, le. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Uomini e sesso orale: cresce rischio Hpv e tumori alla golaUn’ esperta ha espresso la propria opinione sul motivo per cui gli uomini sembrano essere colpiti in modo sproporzionato dai tumori orali correlati... VIDEO/ Inchiesta choc a ‘Striscia la Notizia’: sesso per guarire i tumoriTempo di lettura: < 1 minuto Diagnosi improvvisate, formulate “ a occhio ”, e presunte terapie basate su contatti fisici sempre più ambigui,... Temi più discussi: Rimossi 3 tumori, torna a casa dopo 10 giorni senza complicazioni. Intervento d’eccellenza; Nutrie arrosto a Pasquetta? Bassetti: Come mangiare i topi; Caso meningite a Parma, Bassetti: Intelligente appello Ausl. Da noi iter partito subito, non come in Gran Bretagna; Tumori, nuovo test del sangue ‘low cost’ promette di scoprire diversi tipi di cancro. Tumori del cervello e mieloma multiplo, i risultati più importanti della ricercaPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it La terapia fotodinamica per prevenire i tumori della pelle non-melanomaIl cambiamento climatico ha un impatto diretto non solo sul pianeta, ma anche sulla nostra salute. Tra le conseguenze causate da surriscaldamento globale, inquinamento atmosferico e riduzione dello ... ilmessaggero.it I tumori della bocca sono in aumento. Sapete perché Per il sesso orale - facebook.com facebook Cioè il successo della guerra all’Iran consiste nel riaprire lo Stretto di Hormuz che era stato chiuso dalla guerra x.com