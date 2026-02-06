VIDEO Inchiesta choc a ‘Striscia la Notizia’ | sesso per guarire i tumori

Questa sera, a “Striscia la Notizia” è andata in onda un’inchiesta choc. Un servizio denuncia casi di diagnosi fatte in modo improvvisato, spesso “a occhio”, e terapie che coinvolgono contatti fisici sempre più ambigui. Si parla di persone che cercano di guarire i tumori attraverso passaggi di energia, toccando parti del corpo considerati “specifiche”. La puntata mette in luce come alcune persone cadano in trappole di pratiche senza fondamento scientifico, rischiando di compromettere la salute.

Tempo di lettura: < 1 minuto Diagnosi improvvisate, formulate “ a occhio ”, e presunte terapie basate su contatti fisici sempre più ambigui, giustificati come fantomatici “passaggi di energia” provenienti da parti “specifiche” del suo corpo. Tutto con un unico, inquietante obiettivo: approfittare della fragilità di pazienti oncologiche per abusarne sessualmente. È quanto emerge dall’inchiesta dell’inviato di Striscia la Notizia Luca Abete su un sedicente guaritore della provincia di Caserta. Secondo quanto documentato, l’uomo prometteva la guarigione dai tumori attraverso pratiche prive di qualsiasi fondamento medico, arrivando all’ultima, scioccante proposta: curare il cancro con rapporti sessuali da consumarsi in hotel. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

