Restes Juve i bianconeri hanno osservato da vicino il portiere del Rennes Sarà lui il futuro numero uno? Le ultimissime sul giocatore francese

Restes Juve, i bianconeri hanno puntato il portiere del Rennes dopo averlo osservato durante l’ultima partita. La società valuta se affidargli il ruolo di titolare, considerando le sue prestazioni decisive e le parate spettacolari. Il club ha inviato osservatori per analizzare da vicino le sue capacità e la crescita recente. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane, mentre il giocatore resta sotto stretta osservazione.

Restes Juve, i bianconeri seguono da vicino il portiere francese e potrebbe essere lui il futuro numero uno del club bianconero. Le ultime. La ricerca di un nuovo numero uno per la difesa bianconera non si ferma ai confini della Serie A. Sebbene i nomi di Carnesecchi e Vicario restino in cima alla lista dei desideri, la dirigenza della Continassa sta ampliando i propri orizzonti verso i campionati esteri, a caccia di talenti cristallini pronti per il grande salto. In questo contesto, l’ipotesi Restes sta guadagnando una rilevanza inaspettata, portando gli osservatori del club a frequentare con regolarità gli spalti della Ligue 1. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Maignan Chelsea, i londinesi preparano l’assalto per il portiere francese? L’indiscrezione di Romano sul futuro del numero uno del Milan

Kostic Juve, ci sarà il rinnovo? I bianconeri hanno preso una decisione importante sul futuro dell’esterno. Le ultimeLa Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto a Filip Kostic, che scade a fine stagione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Di Gregorio è già al capolinea, nel futuro della Juve Carnesecchi o Restes.

Juve, ora è crisi vera e la Champions si allontanaLa Juve inizia nel peggiore dei modi il suo ciclo di ferro, battuta e umiliata dal Como, quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Una gara terminata con i fischi dello Stadium e che i bianconeri ... rainews.it

Juve, la Next Gen lotta ma non basta: bianconeri ko in casa della capolista ArezzoLa squadra di Brambilla interrompe la striscia positiva in campionato ma resta in corsa per i playoff ... tuttosport.com

Juventus have four names on their goalkeeper shortlist as Marco Carnesecchi alternatives: David De Gea (35, Fiorentina) Elie Caprile (24, Cagliari) Guglielmo Vicario (29, Tottenham) Guillaume Restes (20, Toulouse) — @LaStampa x.com

#Carnesecchi from #Atalanta is #Juventus’ number one target, though the club knows it will have to deal with a valuation exceeding €40 million — and that figure could still rise. The alternatives are all Italian: #Caprile from #Cagliari and #Vicario from #Tottenh - facebook.com facebook