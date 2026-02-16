Messina centrodestra in corsa per le elezioni | priorità ricostruzione e ricerca di un candidato unitario
A Messina, il centrodestra si impegna per le prossime elezioni, dopo aver affrontato i danni causati dal ciclone che ha colpito la città. Le forze politiche cercano ancora un candidato condiviso, mentre lavorano per ricostruire le zone più colpite e unire le loro proposte. La sfida principale resta trovare un nome che possa rappresentare tutti, anche tra le tensioni interne.
Centrodestra a Messina: La Corsa per la Successione tra Ricostruzione e Unità. Messina si prepara alle prossime elezioni amministrative in un contesto segnato dalle difficoltà post-ciclone. Il centrodestra, intenzionato a presentarsi unito, cerca un candidato sindaco che sappia affrontare le sfide della ricostruzione e rispondere alle esigenze di un territorio provato. La scelta del nome, al momento ancora aperta, è cruciale per definire le strategie della coalizione. L’Impegno per l’Unità e la Ricerca del Candidato. La necessità di un fronte compatto è stata ribadita dai vertici di Fratelli d’Italia, con una nota firmata dal presidente provinciale Giosuè Giardina e dal presidente cittadino Pasquale Currò.🔗 Leggi su Ameve.eu
Centrosinistra verso le elezioni, Canale: "Il candidato unitario deve aggregare oltre le sigle e i partiti"
Il 20 gennaio le forze del centrosinistra si riuniranno per definire il candidato sindaco unitario, con l’obiettivo di superare le divisioni tra le diverse sigle e partiti.
Cosenza: Elezioni provinciali in stallo, si cerca un candidato unitario per evitare lo scontro e sbloccare l’ente.
La corsa alla presidenza della Provincia di Cosenza resta in sospeso.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
