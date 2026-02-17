Sapienza | 2,5 milioni per riqualificare l’accesso su viale Regina Elena più sicurezza e fluidità entro il 2026

La Sapienza ha deciso di investire 2,5 milioni di euro per rifare l’ingresso principale su viale Regina Elena, a causa di problemi di sicurezza e traffico intenso. L’obiettivo è migliorare l’accesso entro giugno 2026, con lavori che includeranno nuove corsie e sistemi di illuminazione più efficaci. La cifra proviene dai fondi del Giubileo, a cui si aggiungono 500mila euro dell’università stessa.

Riqualificazione di Accesso alla Sapienza: 2,5 Milioni di Euro per Sicurezza e Fluidità. Viale Regina Elena, l’accesso principale alla Sapienza, sarà completamente riqualificato entro giugno 2026 grazie a un investimento di 2,5 milioni di euro provenienti dai fondi del Giubileo, integrati da 500mila euro dell’ateneo. L’obiettivo è risolvere una storica criticità legata alla congestione e alla sicurezza, ampliando marciapiedi e creando nuovi varchi di accesso per migliorare il flusso di studenti e cittadini. Una “Strettoia” da Risolvere: La Diagnosi della Commissione Giubileo. L’attuale configurazione dell’ingresso alla Sapienza su viale Regina Elena è stata definita una “strettoia” dal presidente della commissione capitolina Giubileo, Dario Nanni.🔗 Leggi su Ameve.eu

