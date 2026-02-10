Sicilia | ARS valuta mobilità gratuita per Carabinieri priorità a sicurezza e servizi sul territorio

La Regione Sicilia sta valutando di offrire la mobilità gratuita ai Carabinieri in tutta l’isola. L’obiettivo è potenziare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio e migliorare la sicurezza. La proposta ha già scatenato reazioni tra chi chiede più servizi e chi teme costi troppo al sistema pubblico. La decisione finale arriverà a breve, ma la questione resta al centro del dibattito in Sicilia.

La città di Palermo è al centro di un dibattito cruciale riguardante la sicurezza e i trasporti pubblici. Una convenzione per garantire la mobilità regionale gratuita al personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio in Sicilia è attualmente al vaglio dell'Assemblea Regionale Siciliana (ARS). L'obiettivo è assicurare la continuità di un beneficio ritenuto fondamentale per il personale impegnato quotidianamente in servizi su tutto il territorio regionale. La questione è stata sollevata dalla Segreteria Regionale USIC Sicilia, che ha avviato un'interlocuzione istituzionale per sollecitare il rinnovo della convenzione.

