tram deragliato a milano il conducente indagato per disastro ferroviario sequestri nella sede atm

È indagato per disastro ferroviario il conducente del tram 9 che a seguito di un deragliamento è finito contro un palazzo, venerdì scorso, a Milano, provocando due vittime e una cinquantina di feriti. L’ipotesi di reato è contenuta nella relazione investigativa che è stata inviata questa mattina dalla Polizia locale alla Procura della Repubblica di Milano. Sequestri e acquisizioni di documenti sono in corso nella sede di Atm in via Monte Rosa, l’azienda dei trasporti del capoluogo lombardo. L’autista del mezzo, che sarà risentito nei prossimi giorni, ha raccontato di aver avuto prima un dolore alla gamba e poi un mancamento: “Era diventato tutto nero e ho perso il controllo” le sue parole poco prima di lasciare l’ospedale Niguarda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

