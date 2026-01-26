Auto sempre più care aumentano prezzi assicurazioni e costi di manutenzione

Negli ultimi anni, i costi legati all’automobile sono aumentati considerevolmente. Oltre al prezzo di acquisto, le spese di manutenzione, assicurazione e gestione quotidiana rappresentano una voce significativa nel bilancio di chi possiede un’auto. Questa crescita dei costi rende importante valutare attentamente le proprie scelte e pianificare le spese in modo consapevole, per affrontare con maggiore serenità le esigenze di mobilità.

Anno dopo anno, le auto sono sempre più care. E non si tratta solo del prezzo d’acquisto: anche mantenere una vettura pesa sempre di più sui bilanci degli italiani, fra manutenzione ordinaria e straordinaria e spese varie. L’anno che ci siamo lasciati alle spalle conferma un trend ormai strutturale: rincari diffusi lungo tutta la filiera dell’automotive, dal nuovo alle assicurazioni, dalla manutenzione ai servizi collegati alla mobilità. Auto sempre più care. Secondo i dati elaborati da Federcarrozzieri, i prezzi di listino delle auto nuove continuano a salire, seppur con intensità diverse a seconda dell’alimentazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

