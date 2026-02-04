Gemini screen automation ordina automaticamente e prenota viaggi su android

Google sta lavorando a una nuova funzione per Android. Secondo fonti interne, l’azienda punta a integrare Gemini con gli smartphone per automatizzare le operazioni sullo schermo. L’obiettivo è far prenotare e gestire i viaggi senza che l’utente debba fare nulla. Nei prossimi mesi, ci aspettiamo novità che renderanno più semplice l’uso quotidiano dei dispositivi.

fonti interne indicano nuove direzioni per Google, che punta a far interagire Gemini con gli smartphone Android attraverso un sistema di automazione dello schermo. la funzione punta a agevolare compiti comuni all'interno di app selezionate, mantenendo una supervisione attiva e una gestione chiara dei rischi associati. gemini e l'automazione dello schermo su android. la novità si concentra su una capacità di assistente integrato in grado di automatizzare azioni su interfacce di app, consentendo di eseguire ordini o prenotazioni senza input manuale costante. questa funzionalità, chiamata screen automation e identificata internamente con il codice bonobo, è presente in una versione beta dell'app Google e si estende a app specifiche.

