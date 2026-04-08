Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 18 | 10

Nella giornata dell'8 aprile 2026, alle 18:10, è stato diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. La redazione di Astral Infomobilità ha comunicato le ultime notizie riguardanti le condizioni del traffico e eventuali interventi in corso. Il servizio si concentra sulle situazioni di mobilità, fornendo informazioni utili per chi si sposta nella regione in quel momento.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla Flaminia code per incidente tra Ariano verso quest'ultimo sulla A1 Roma Napoli segnaliamo un incendio che provoca quote tra il bivio per la diramazione Roma sud e Valmontone verso Napoli prestare attenzione andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna per incidente tra Nomentana e Prenestina Più avanti si rallenta per traffico intenso tra Casilina e Ardeatina e a seguire o detratti tra Cassia bis e Salaria in carreggiata esterna code a tratti della Roma Fiumicino la diramazione Roma Sud spostiamo sulla Roma Fiumicino si. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 18:10 Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla Pontina dove un... Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 10:25Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Partiamo dalla 1 Roma un... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 08 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla statale Pontina dove ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook