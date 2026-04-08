Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 del 8 aprile 2026, la redazione di Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella città di Roma e nella regione Lazio. Un servizio di informazione in tempo reale che segnala le condizioni del traffico e eventuali interruzioni o disagi lungo le principali direttrici di circolazione. La comunicazione viene aggiornata regolarmente per offrire ai cittadini notizie utili per la mobilità quotidiana.

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Partiamo dalla 1 Roma un incidente risolto Si torna transitare su tutte le corsie di marcia all'altezza di Valmontone permangono comunque code da Anagni a Valmontone verso Roma sulla Pontina code per incidente tra via apriliana e castagneta in direzione Roma prestare attenzione a Roma sul tratto Urbano della A24 Ci sono code per traffico intenso da Portonaccio alla tangenziale est in entrata verso il centro sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra Caterina e Appia in esterna code tra Appia e A24.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 10:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 08:25Astral infomobilità Buona Pasqua e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene... Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento di consueto in... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 20 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 19:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ancora disagi sulla A1 Roma Napoli per ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook