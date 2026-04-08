Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 07 | 25

Alle prime luci del mattino, la rete di trasporti della città e della regione Lazio viene monitorata attraverso il servizio di Astral Infomobilità. La comunicazione si rivolge ai cittadini per aggiornamenti sulla viabilità, fornendo informazioni utili in tempo reale. La redazione trasmette i dati raccolti alle 07:25 di oggi, 8 aprile 2026, offrendo un quadro della situazione attuale sulla circolazione stradale e sui mezzi pubblici.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento di consueto in queste prime ore del mattino sulla rete viaria regionale a complicare la situazione la nebbia presente su molte località della nostra regione invitiamo pertanto a prestare attenzione alla e partiamo dalla Pontina code Prati tra Pomezia e Spinaceto verso Roma e arriviamo a Roma code per incidente sulla Tiburtina all'altezza di Settecamini direzione Roma con le poi per traffico intenso su tratto Urbano della A24 dalla raccordo anulare alla tangenziale est in entrata a Roma sempre per traffico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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