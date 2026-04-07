Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 08 | 40

Alle 8:40 del 7 aprile 2026, il servizio di Astral infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione fornisce informazioni sulle condizioni del traffico e eventuali disagi che interessano le strade del territorio. L’aggiornamento si inserisce nel consueto flusso di notizie quotidiane sulla mobilità locale, rivolgendosi a chi si sposta nella regione in queste ore.

Astral infomobilità di nuovo Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio rimane scorrevole la verità su tutta la regione comprese le consolari in entrata verso il centro sono solo interessate la Salaria Flaminia Con qualche breve coda superato il raccordo in direzione del centro poi si rallenta per traffico intenso sul raccordo in carreggiata interna all'altezza dello svincolo Appia infine Passiamo al trasporto pubblico resta ancora sospesa la linea termini Centocelle ancora in corso le operazioni tecniche di ripristino si consiglia In alternativa utilizzare la linea bus e 105 è tutto Grazie per l'attenzione da Marco Cilluffo e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 08:40 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si mantiene... Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-02-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si è scorrevole... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 20 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità di nuovo Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio rimane scorrevole la verità su ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Regione – A1, chiusa per una notte la stazione di #Frosinone | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #viabilità #a1 - facebook.com facebook