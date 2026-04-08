Via Palumbo chiusa da mesi a Qualiano | spunta una croce tra le transenne simbolo della rabbia dei cittadini

Da diversi mesi, via Palumbo a Qualiano è chiusa al traffico a causa di un cedimento del manto stradale. La strada è delimitata da transenne, lasciando i residenti senza accesso e con il traffico deviato. Tra le barriere, è stata posizionata una croce, simbolo visibile della frustrazione dei cittadini di fronte a questa lunga situazione di abbandono e degrado. La presenza di questa installazione ha attirato l’attenzione di chi vive nel quartiere.

La strada resta interdetta dopo il cedimento del manto stradale: tra degrado e silenzio, compare un’installazione simbolica che denuncia l’abbandono. Il caso: via Palumbo a Qualiano ancora chiusa dopo mesi. A Qualiano continua a far discutere la situazione di via Palumbo, una strada ormai chiusa da mesi a causa di un grave cedimento del manto stradale che aveva portato alla formazione di pericolose voragini. Una vicenda che avevamo già raccontato in passato e che, ad oggi, non sembra aver trovato ancora una soluzione concreta. Nel frattempo, l’area resta completamente interdetta al traffico, con transenne e barriere che impediscono l’accesso. Un segnale forte: la “croce” tra le transenne. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Via Palumbo chiusa da mesi a Qualiano: spunta una “croce” tra le transenne, simbolo della rabbia dei cittadini Via Palumbo: tra transenne rotte e buio pesto durante la notte, la sicurezza a Qualiano diventa un’optionalRiforma Corte dei Conti: Fazzi (ANCREL) sottolinea l’importanza dei controlli per garantire responsabilità e qualità della spesa pubblica... Qualiano, Via Palumbo chiusa dopo il cedimentoSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini... Argomenti più discussi: Palermo-Avellino 2-0: decidono Palumbo e Ranocchia, secondo stop di fila per Ballardini; Favara: il PD chiama il sindaco Palumbo al confronto su argomenti cruciali per la città; Larino. Il saluto a Mario Palumbo da parte della Frenter Larino.; Bellagio, pontile danneggiato dal maltempo. Chiuso fino a mercoledì quello per le auto. Voragine a Qualiano, chiusa via Palumbo: convocato tavolo tecnicoUna faglia lunga diversi metri che spacca il manto stradale e culmina in una voragine a bordo carreggiata. È lo scenario che si è presentato tra sabato e domenica agli occhi dei Vigili del Fuoco in ... ilmattino.it