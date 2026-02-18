Via Palumbo | tra transenne rotte e buio pesto durante la notte la sicurezza a Qualiano diventa un’optional
A Qualiano, via Palumbo si trasforma in un campo minato per pedoni e automobilisti, perché le transenne sono rotte, l’illuminazione manca e la segnaletica è assente. La strada resta al buio anche di notte, aumentando il rischio di incidenti e creando grande preoccupazione tra chi la percorre ogni giorno. I residenti chiedono interventi immediati per ripristinare la sicurezza, ma finora nessuna risposta concreta arriva.
Via Palumbo a Qualiano tra transenne rotte, assenza di illuminazione e segnaletica carente: cittadini denunciano pericoli per pedoni e automobilisti, sicurezza completamente ignorata.. QUALIANO – Un " rattoppo" di fortuna, transenne divelte e l'assenza totale dei minimi dispositivi di sicurezza. È questa la fotografia di via Palumbo, dove un cedimento stradale si è trasformato in una trappola invisibile per automobilisti e pedoni. Mentre il Comune convoca tavoli tecnici per discutere il futuro della viabilità, la realtà quotidiana dei cittadini è fatta di reti arancioni ormai ridotte a brandelli e una segnaletica che definire precaria sarebbe un complimento.
"Buio pesto tra via Lancia di Brolo e via Campolo: residenti al buio e strade insicure"I residenti di via Lancia di Brolo e via Campolo sono rimasti al buio ieri sera, a causa di un guasto all'impianto di illuminazione pubblica.
Qualiano, cedimento in via Palumbo: un automobilista urta la delimitazioneQuesta mattina a Qualiano, un automobilista ha urtato una delimitazione in via Palumbo.
Voragine a Qualiano, chiusa via Palumbo: convocato tavolo tecnicoUna faglia lunga diversi metri che spacca il manto stradale e culmina in una voragine a bordo carreggiata. È lo scenario che si ...
Danni da maltempo anche a #Qualiano nel weekend: chiusa da domenica via Palumbo. Il comune ha convocato un tavolo tecnico con la società fornitrice del gas che ha effettuato lavori sul metanodotto in quella zona pochi mesi fa. Accertate le responsabilità,
Qualiano, sfondato il blocco in via Palumbo: rete divelta