Via Palumbo | tra transenne rotte e buio pesto durante la notte la sicurezza a Qualiano diventa un’optional

A Qualiano, via Palumbo si trasforma in un campo minato per pedoni e automobilisti, perché le transenne sono rotte, l’illuminazione manca e la segnaletica è assente. La strada resta al buio anche di notte, aumentando il rischio di incidenti e creando grande preoccupazione tra chi la percorre ogni giorno. I residenti chiedono interventi immediati per ripristinare la sicurezza, ma finora nessuna risposta concreta arriva.

Via Palumbo a Qualiano tra transenne rotte, assenza di illuminazione e segnaletica carente: cittadini denunciano pericoli per pedoni e automobilisti, sicurezza completamente ignorata.. QUALIANO – Un “ rattoppo” di fortuna, transenne divelte e l’assenza totale dei minimi dispositivi di sicurezza. È questa la fotografia di via Palumbo, dove un cedimento stradale si è trasformato in una trappola invisibile per automobilisti e pedoni. Mentre il Comune convoca tavoli tecnici per discutere il futuro della viabilità, la realtà quotidiana dei cittadini è fatta di reti arancioni ormai ridotte a brandelli e una segnaletica che definire precaria sarebbe un complimento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

