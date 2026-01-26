Colpo al cimitero di Bonamorone rubate le monete dai distributori automatici

A Bonamorone, Agrigento, si è verificato un furto presso il cimitero, dove alcuni ignoti hanno sottratto il denaro dai distributori automatici di snack e bevande negli uffici amministrativi. L’episodio si inserisce nel quadro di incidenti simili, spesso attribuiti ai cosiddetti “ladri di merendine”. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili e valutare eventuali misure di sicurezza più stringenti.

Nuovo episodio dei cosiddetti “ladri di merendine” ad Agrigento. Ignoti si sono introdotti negli uffici amministrativi del cimitero di Bonamorone e hanno rubato il denaro contenuto nei distributori automatici di snack e bevande.Ladri di merendine in quattro scuole del centro: in un istituto il.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Carini, il sindaco mette un limite all'acquisto dai distributori automatici per tutelare la quieta pubblica Leggi anche: Tombe abbandonate al cimitero di Bonamorone, al via l’asta pubblica La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Colpo al cimitero di Bonamorone, rubate le monete dai distributori automatici; Maxi furto al cimitero nel Milanese: ladri in fuga tra le lapidi con un escavatore; Allarme furti nel centro storico. Esce per andare al cimitero. Ladri in azione in via dei Rossi; Anziano accoltellato con le forbici in cimitero, l'arma del rapinatore passa al Ris: si cercano le tracce della vittima e del suo aguzzino. Furto di rame a Pavone Mella: razziata la chiesetta del cimiteroDopo il colpo alle statue in bronzo del cimitero di Capriolo, anche Pavone Mella subisce un raid notturno: i ladri hanno portato via tutta la copertura in rame della cupola e danneggiato la croce. quibrescia.it Maxi furto al cimitero nel Milanese: ladri in fuga tra le lapidi con un escavatoreUn palo della luce abbattuto, sul terreno i segni di un passaggio di un mezzo, lasciati tra i vialetti che costeggiano le lapidi. Furto al cimitero di Buccinasco (Milano) nella nottata tra venerdì 23 ... milanotoday.it Assalti ai bancomat si fermano in Calabria: nessun colpo nella settimana appena trascorsa: Nella settimana appena trascorsa non sono stati registrati nuovi assalti ai bancomat in Calabria, segnando una battuta d’arresto significativa rispetto a una preoccupa - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.