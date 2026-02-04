Torna Telefisco l’appuntamento annuale con gli esperti del Sole 24 Ore sulle principali novità fiscali

Domani torna Telefisco, l’appuntamento di riferimento per professionisti e imprese che vogliono capire le novità fiscali. L’evento digitale del Sole 24 Ore si svolge giovedì 5 febbraio a partire dalle 9 e promette un’analisi approfondita delle principali novità del settore.

Domani, giovedì 5 febbraio, a partire dalle ore  9, torna  Telefisco, l’ evento digitale  del  Sole 24 Ore  dedicato all’analisi e all’approfondimento delle principali  novità fiscali, punto di riferimento per  professionisti,  imprese  e  operatori del settore. L’appuntamento offrirà una panoramica completa sulle misure introdotte dalla  Legge di Bilancio  e sugli interventi della  riforma fiscale, oltre che sugli  adempimenti  che accompagneranno contribuenti, professionisti e aziende nel  2026. Al centro dei lavori, fra i tanti temi, le novità su  Irpef  e  Iva, la  rottamazione delle cartelle, le disposizioni per  imprese  e  lavoratori autonomi, i  bonus edilizi  e il  concordato preventivo, con l’obiettivo di fornire chiarimenti, risposte ai dubbi applicativi e indicazioni concrete sugli adempimenti.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

