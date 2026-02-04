Torna Telefisco l’appuntamento annuale con gli esperti del Sole 24 Ore sulle principali novità fiscali

Domani torna Telefisco, l’appuntamento di riferimento per professionisti e imprese che vogliono capire le novità fiscali. L’evento digitale del Sole 24 Ore si svolge giovedì 5 febbraio a partire dalle 9 e promette un’analisi approfondita delle principali novità del settore.

Domani, giovedì 5 febbraio, a partire dalle ore 9, torna Telefisco, l’ evento digitale del Sole 24 Ore dedicato all’analisi e all’approfondimento delle principali novità fiscali, punto di riferimento per professionisti, imprese e operatori del settore. L’appuntamento offrirà una panoramica completa sulle misure introdotte dalla Legge di Bilancio e sugli interventi della riforma fiscale, oltre che sugli adempimenti che accompagneranno contribuenti, professionisti e aziende nel 2026. Al centro dei lavori, fra i tanti temi, le novità su Irpef e Iva, la rottamazione delle cartelle, le disposizioni per imprese e lavoratori autonomi, i bonus edilizi e il concordato preventivo, con l’obiettivo di fornire chiarimenti, risposte ai dubbi applicativi e indicazioni concrete sugli adempimenti.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Confcommercio organizza un incontro dedicato alle novità fiscali per le imprese e i professionisti nel 2026.

