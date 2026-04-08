Via Berti il killer è l’asfalto | residente cade in una buca e rimedia una frattura La denuncia | Strada abbandonata da 60 anni

Un residente di via Rodolfo Berti ha riportato una frattura a seguito di una caduta in una buca presente sulla strada, che sarebbe stata abbandonata da circa 60 anni. La strada, già oggetto di numerose segnalazioni riguardo al suo stato di degrado, ora rappresenta un pericolo reale per chi la percorre. La problematica, che coinvolge anche altre segnalazioni di disagio, si sta approfondendo con le autorità locali.

ANCONA – Non c’è pace per i residenti di via Rodolfo Berti. Dopo le ripetute denunce sul degrado della zona, la situazione è passata dal disagio estetico al rischio concreto per l’incolumità pubblica. Lo scorso 2 aprile, una donna residente nella via è stata vittima di una brutta caduta causata. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Donna cade, tradita da una buca: "Ma rifare l’asfalto costa troppo" Cade in strada procurandosi una frattura esposta: 85enne trasportato in ospedaleANCONA – Intervento nella tarda mattinata di oggi del personale sanitario in via Podgora per soccorrere un 85enne caduto in strada.