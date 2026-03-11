Cade in strada procurandosi una frattura esposta | 85enne trasportato in ospedale

ANCONA – Intervento nella tarda mattinata di oggi del personale sanitario in via Podgora per soccorrere un 85enne caduto in strada. L'anziano era uscito per gettare la spazzatura ma al momento di rientrare ha perso l'equilibrio rovinando a terra e procurandosi una frattura esposta a una gamba.