Milan doppie buone notizie | Leao e Pulisic verso il Pisa Fermo Saelemaekers

Il Milan si prepara alla trasferta di venerdì sera contro il Pisa. Leao e Pulisic sono in via di recupero e potrebbero scendere in campo, mentre Saelemaekers resta fermo. La squadra si allena con cautela, senza rischiare ulteriori infortuni, in vista di una partita importante.

In vista dell’anticipo di venerdì sera alla Cetilar Arena contro il Pisa, il Milan prova a ritrovare i suoi pezzi pregiati, pur mantenendo una linea di estrema prudenza. Le notizie che filtrano oggi da Milanello sorridono a Massimiliano Allegri per quanto riguarda il fronte offensivo: Christian Pulisic e Rafael Leao viaggiano spediti verso la convocazione. L’americano ha svolto anche oggi una seduta di lavoro differenziato, ma le sensazioni fisiche sono in netto miglioramento e il suo rientro in gruppo appare imminente. Discorso simile per Leao, che nonostante un fastidio all’adduttore che non gli permette ancora di essere al 100%, continua a stringere i denti lavorando regolarmente con i compagni. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

I tifosi del Milan restano con il fiato sospeso.

Questa mattina i giocatori del Milan si sono riuniti sul campo di Milanello per l’allenamento dopo tre giorni di pausa.

Saelemaekers in dubbio pure con il Pisa! Dopo la convincente prova di Athekame, la sua eventuale assenza crea comunque meno ansia. Difficile, invece, fare previsioni su Pulisic e Leao. Buone notizie per Bartesaghi: si sarebbe trattato solamente di un cram facebook