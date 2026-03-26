Chiusi i primi siti porno in Italia | iniziano i controlli di Agcom per la verifica dell’età

Da fanpage.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha iniziato a chiudere i primi siti web pornografici in Italia che non rispettano le normative sulla verifica dell’età. Le operazioni fanno seguito a controlli mirati per verificare il rispetto delle norme di legge e garantire l’accesso ai contenuti solo ai maggiorenni. Sono stati adottati provvedimenti di chiusura nei confronti di piattaforme che non si sono conformate alle disposizioni.

La stretta è iniziata. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha iniziato a chiudere i siti che ospitano contenuti pornografici senza rispettare le regole per la verifica dell’età. Come ha appreso Fanpage.it, al momento le chiusure riguardano i siti con base in Italia. Poi si passerà anche a quelli esteri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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