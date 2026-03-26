Chiusi i primi siti porno in Italia | iniziano i controlli di Agcom per la verifica dell’età

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha iniziato a chiudere i primi siti web pornografici in Italia che non rispettano le normative sulla verifica dell’età. Le operazioni fanno seguito a controlli mirati per verificare il rispetto delle norme di legge e garantire l’accesso ai contenuti solo ai maggiorenni. Sono stati adottati provvedimenti di chiusura nei confronti di piattaforme che non si sono conformate alle disposizioni.

La stretta è iniziata. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha iniziato a chiudere i siti che ospitano contenuti pornografici senza rispettare le regole per la verifica dell’età. Come ha appreso Fanpage.it, al momento le chiusure riguardano i siti con base in Italia. Poi si passerà anche a quelli esteri. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Agcom: in vigore obblighi di verifica dell’età per i siti pornoROMA, 03 FEB – Dall’1 febbraio sono entrati in vigore gli obblighi di verifica dell’età degli utenti per i gestori di siti e piattaforme che... Porn Hub fuori legge, Only Fans promosso: l’Agcom richiama i siti porno per l’introduzione della verifica dell’età degli utenti. L’80% non è ancora a normaL'Agcom richiama i siti fuori legge: avranno 20 giorni per introdurre la verifica dell'età. Contenuti utili per approfondire Chiusi i primi siti porno in Italia... Discussioni sull' argomento Castelli e siti produttivi, ville nobiliari e giardini segreti: la provincia si svela con le Giornate FAI; Referendum, l'Italia al voto. Affluenza boom: il 46% alle 23; Adamant Ferrara Basket 2018 - Umana San Giobbe Chiusi 80 – 91 dts (23-19; 50-35; 62-53; 79-79):; Referendum sulla riforma della giustizia, chiusi i seggi: affluenza quasi al 59%, ha vinto il No. Local Team. . A causa del vento fortissimo che soffia in queste ore sulle Alpi, numerosi impianti sciistici sono stati chiusi in Alda Badia. Nelle immagini, la seggiovia Praduc, che consente di arrivare sul versante sciistico di Santa Croce. Le seggiole ballano in m - facebook.com facebook Allerta meteo per raffiche di vento: domani scuole, parchi e cimiteri chiusi a Capodrise, Portico e Recale x.com