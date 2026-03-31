Barboncini costretti a vivere al buio tra i loro escrementi | Era un film dell'orrore

In Italia, nel corso di un mese e mezzo, sono stati sequestrati più di 300 cani coinvolti in attività illegali. Tra queste operazioni, sono emerse condizioni di detenzione estremamente precarie, con alcuni animali costretti a vivere al buio tra i loro escrementi. Sono stati scoperti anche allevamenti abusivi e situazioni di maltrattamento che riguardano diverse razze, tra cui i barboncini.