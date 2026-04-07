Brutale omicidio a Crema | ventenne ucciso a colpi di spranga

Nella serata di Pasquetta a Crema, un giovane di vent’anni è stato colpito con una spranga durante un episodio di violenza. L’aggressione è avvenuta intorno alle 22 e ha causato il decesso del ragazzo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire la dinamica dei fatti.

Un giovane di vent’anni ha perso la vita a Crema dopo essere stato aggredito con un colpo di spranga nella serata di Pasquetta, intorno alle 22.30, nel quartiere di Via San Bernardino. L’intervento dei soccorsi è avvenuto in Via Brescia, dove il ragazzo è stato rinvenuto in fin di vita sull’asfalto. La violenza dell’attacco, perpetrato con un oggetto contundente, ha portato al decesso della vittima nonostante il tentativo di salvataggio. Le operazioni di polizia e l’indagine per omicidio. Il coordinamento delle attività sul campo è stato affidato al Tenente Colonnello Massimiliano Girardi di Cremona e al capitano Laviola, comandante della compagnia di Crema, che hanno guidato le squadre dei carabinieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brutale omicidio a Crema: ventenne ucciso a colpi di spranga Brutale omicidio: ragazzo di 20 anni ucciso a sprangate in mezzo alla stradaL'elisoccorso era stato fatto decollare da Brescia, con la speranza di ricoverarlo al Civile e così salvargli la vita: non ce n'è stato il tempo,... Omicidio Ruoso: "Ucciso con una spranga di ferro di 71 centimetri"Lo ha riferito in una conferenza stampa il procuratore di Pordenone, Pietro Montrone. Si parla di: Brutale omicidio: ragazzo di 20 anni ucciso a sprangate in mezzo alla strada - BresciaToday; Omicidio a San Bernardino: vittima un ventenne.