Velika Nagrada Novega Spettacolo in Slovenia Nencini vince allo sprint

Tommaso Nencini, atleta del Team Solution Tech Nippo Rali, ha ottenuto la vittoria nello sprint alla Velika Nagrada Novega, una gara che si è svolta in Slovenia. La competizione ha visto la partecipazione di vari corridori e si è conclusa con il successo del ciclista fiorentino, originario di Legri di Calenzano. La vittoria rappresenta un risultato importante per Nencini nella stagione in corso.

Una trasferta in Slovenia felice per Tommaso Nencini (nella foto) l’atleta fiorentino di Legri di Calenzano che corre nel Team Professional della Solution Tech Nippo Rali. Nencini dopo la bella prestazione precedente nel Gran Premio Slovenian Istria dove ottenne l’ottavo posto, ha centrato il successo nella Velika Nagrada Novega Mesta svoltasi a Novo Mesto. L’atleta fiorentino, classe 2000, che vanta un curriculum di successi importanti nelle categorie minori, si è imposto al termine di una volata a gruppo compatto cogliendo così tra i professionisti una brillante vittoria a conferma della sua maturità e crescita. È stata una gara veloce con vari tentativi di fuga tutti neutralizzati dalla reazione del gruppo che si è presentato sul traguardo di Novo Mesto per lo sprint finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Velika Nagrada Novega. Spettacolo in Slovenia. Nencini vince allo sprint Demi Vollering vince allo sprint la Omloop Nieuwsblad, Paternoster chiude in Top10Una prestazione di alto livello apre la stagione delle classiche con Demi Vollering protagonista assoluta: la campionessa della FDJ United – SUEZ... Jonathan Milan vince all’UAE Tour: “Allo sprint ero rilassato, ultimo chilometro effetto centrifuga”Jonathan Milan ha vinto la quarta tappa dell’UAE Tour, imponendosi sul traguardo imponendosi in volata sul traguardo di Fujairah. Argomenti più discussi: SLOVENIA. A SEGNO NENCINI NELLA VELIKA NAGRADA NOVEGA MESTA: 3° FANTINI, 6° CETTOLIN E 9° BUDA; Vadim Pronskiy, dalla lite sul Grappa al trionfo in Thailandia; Solme Olmo Arvedi: Fiorin e Anniballi calano la doppietta, terzo Fantini a Novo Mesto; Velika Nagrada Novega. Spettacolo in Slovenia. Nencini vince allo sprint. Velika Nagrada Novega. Spettacolo in Slovenia. Nencini vince allo sprintUna trasferta in Slovenia felice per Tommaso Nencini (nella foto) l’atleta fiorentino di Legri di Calenzano che corre ... sport.quotidiano.net Velika Nagrada Novega Mesta Domenica si è svolta la classica di un giorno slovena, la Velika Nagrada Novega Mesta. La gara, lunga 168 km, presentava un profilo irregolare sviluppato su un circuito caratterizzato da continui saliscendi, strade strette e tecnic - facebook.com facebook Solution Tech-Nippo-Rali, volata vincente per Tommaso Nencini alla Velika Nagrada Novega Mesta x.com